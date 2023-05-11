Центр единоборств достраивают в Ейске

Спорткомплекс готов более чем на 90% Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Строительство центра единоборств завершается в Ейске. Спортобъект возводят по региональной госпрограмме «Развитие общественной инфраструктуры». Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.

В настоящее время спорткомплекс готов более чем на 90%. Специалисты, в частности, монтируют системы вентиляции, пожарную и охранную сигнализации, проводят внутренние электромонтажные работы, ставят ограждение, укладывают плитку. Завершить работы планируют в июне.

Центр единоборств подготавливают для занятий самбо и дзюдо. Одновременно здесь будут заниматься 40 спортсменов.

– Сейчас на территории края ведут строительство 33 спортивных объектов – это спорткомплексы, центры единоборств, бассейны. Их планируем ввести в эксплуатацию уже в этом году, – отметил руководитель краевого департамента строительства Игорь Федосов. – Еще ряд объектов сдадут в 2024 году.

Всего в Краснодарском крае с 2019 года построили 134 спортобъекта.