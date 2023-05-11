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НовостиОбщество11 мая 2023 12:02

Всемирный фестиваль молодежи состоится в Сириусе в 2024 году

Он пройдет в феврале-марте
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Россия уже трижды в своей истории принимала Всемирный фестиваль молодежи и студентов.

Россия уже трижды в своей истории принимала Всемирный фестиваль молодежи и студентов.

Всемирный фестиваль молодежи планируют проводить в Сириусе в 2024 году. Мероприятие будет проходить в феврале-марте.

- Россия уже трижды в своей истории принимала Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Каждый раз, когда Россия принимала фестиваль молодежи и студентов, это было самое яркое и знаковое событие в истории фестиваля, - заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, на фестиваль приедут 20 тысяч участников из разных уголков Земли. Около тысячи человек представят Краснодарский край.