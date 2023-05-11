В Краснодарском крае впервые пройдет международный Форум винного туризма

Профессиональная площадка позволит обсудить широкий круг проблем Фото: Елена КРИВЯКИНА

Впервые на Кубани пройдет «I Форум винного туризма: успешные практики и тенденции». С 11 по 13 мая на мероприятие собираются ведущие международные эксперты отрасли из Азербайджана, Аргентины, Китая, Турции, Узбекистана, Уругвая и Тайланда. Также принять участие в обсуждении вопросов развития энотуризма смогут представители российских виноделен, федеральных и региональных органов власти, туроператоров и профильных вузов. На одной из секций выступит президент Всемирной организации винного туризма Хосе Антонио Видаль. Он представит обзор современных тенденций и лучших практик в энотуризме.

- Индустрия туризма в целом и винный туризм в частности, сейчас переживают весьма сложные времена, полные неопределенности. Мы должны изменить не устраивающий нас сценарий и сосредоточиться на возможности осуществить перемены. Сотрудничество между бизнесом и региональными властями в целях создания успешного устойчивого развития винного туризма, который всегда основан на региональной кухне и продуктах, вот важнейший ключ для социально-экономического развития и прогресса, - отмечает эксперт.

Профессиональная площадка позволит обсудить широкий круг проблем – от подготовки кадров до взаимодействия с туроператорами. Также участники рассмотрят возможность создания единой карты российских винных маршрутов, которая объединит Краснодарский край, Ростовскую область, Республику Крым и Севастополь.

СПРАВКА «КП»

Эногастрономический туризм - один из наиболее востребованных направлений отдыха. С каждым годом со стороны российских туристов растет интерес к винодельческим хозяйствам. На сегодняшний день более 100 туроператоров и индивидуальных гидов предлагают различные варианты программ, связанных с путешествиями по винодельням.