Жители Сочи голосуют активнее всех регионов.

Более 100 тысяч жителей Сочи проголосовали за благоустройство территорий по нацпроету. Курорт показывает высокие результаты на Кубани. Жители Сочи голосуют активнее всех регионов.

- До конца голосования остается еще 20 дней. Мы предлагаем выбрать из восьми проектов четыре, по одному в каждом районе. Они будут реализованы в следующем году. Для нас федеральная программа - важный инструмент развития городской среды, - написал в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, голосование проходит до 31 мая. Отдать свой голос можно отдать на сайте 23.gorodsreda.ru.