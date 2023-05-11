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НовостиОбщество11 мая 2023 12:36

Более 100 тысяч жителей Сочи проголосовали за благоустройство территорий

До конца голосования осталось еще 20 дней
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Жители Сочи голосуют активнее всех регионов.

Жители Сочи голосуют активнее всех регионов.

Более 100 тысяч жителей Сочи проголосовали за благоустройство территорий по нацпроету. Курорт показывает высокие результаты на Кубани. Жители Сочи голосуют активнее всех регионов.

- До конца голосования остается еще 20 дней. Мы предлагаем выбрать из восьми проектов четыре, по одному в каждом районе. Они будут реализованы в следующем году. Для нас федеральная программа - важный инструмент развития городской среды, - написал в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, голосование проходит до 31 мая. Отдать свой голос можно отдать на сайте 23.gorodsreda.ru.