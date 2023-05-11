В хозяйстве Горячего Ключа ввели карантин из-за вспышки лейкоза рогатого скота

В хозяйстве Горячего Ключа ввели карантин из-за вспышки лейкоза Фото: Алексей БУЛАТОВ

В хозяйстве Горячего Ключа ввели карантин. Ограничительные меры установили из-за вспышки лейкоза крупного рогатого скота. Приказ опубликован на сайте администрации Краснодарского края.

– Определить эпизоотическим очагом территорию хозяйства, расположенного по адресу Краснодарский край, Горячий Ключ, станица Бакинская, ул. Подгорная, 21; неблагополучным пунктом - территорию радиусом 1,5 км от границ эпизоотического очага, – говорится в документе.

Как отмечают специалисты, лейкоз вызывает поражение кроветворной системы, новообразования. А молоко больных коров содержит канцерогенные вещества. Они, в свою очередь, способны запустить опухолевый процесс в организме человека.

На время карантина, в частности, запрещено вывозить животных и посещать территории очага заболевания. В том числе нельзя брать кровь у инфицированного скота, проводить ярмарки и контактировать зараженному скоту с другими животными.