В Сочи с 29 июня по 5 июля пройдет фестиваль «Кубанский казачок». Фото: t.me/officialsochi

В Сочи пройдет XXV всероссийский фестиваль «Кубанский казачок». Фольклорные коллективы выступят в Лазаревском Центре национальных культур с 29 июня по 5 июля.

- Фестиваль организован научно-творческим учреждением культуры «Кубанский казачий хор». Его проводят при поддержке Минкульта РФ и Краснодарского края, - сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

Уточняется, что в фестивале поучаствуют творческие коллективы и исполнители различных жанров народного искусства учреждений культуры, молодежных, общеобразовательных общественных организаций и объединений.