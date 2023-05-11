Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 мая 2023 12:57

В Сочи пройдет XXV всероссийский фестиваль «Кубанский казачок»

Фольклорные коллективы выступят с 29 июня по 5 июля
Мария ЧАЛАЯ
В Сочи с 29 июня по 5 июля пройдет фестиваль «Кубанский казачок». Фото: t.me/officialsochi

В Сочи с 29 июня по 5 июля пройдет фестиваль «Кубанский казачок». Фото: t.me/officialsochi

В Сочи пройдет XXV всероссийский фестиваль «Кубанский казачок». Фольклорные коллективы выступят в Лазаревском Центре национальных культур с 29 июня по 5 июля.

- Фестиваль организован научно-творческим учреждением культуры «Кубанский казачий хор». Его проводят при поддержке Минкульта РФ и Краснодарского края, - сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

Уточняется, что в фестивале поучаствуют творческие коллективы и исполнители различных жанров народного искусства учреждений культуры, молодежных, общеобразовательных общественных организаций и объединений.