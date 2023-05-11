Во время спасательной операции еноты не пострадали Фото: пресс-служба «Кубань-СПАС»

В Красноармейском районе Кубани спасатели выловили четырех енотов на чердаке дома. Об этом сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Ловить спрятавшихся енотов пришлось в хуторе Трудобеликовском. Местный житель услышал странные звуки на чердаке частного дома и решил проверить, кто шумит. Как оказалось, здесь поселилась семья енотов, которую мужчина не смог самостоятельно выгнать. Животные вели себя агрессивно и не поддавались. Тогда пришлось вызвать на помощь специалистов.

– Спасатели демонтировали лист шифера и при помощи подручных средств поймали четырех енотов – трех малышей и их мать. Животных поместили в клетку, вывезли за пределы населенного пункта и выпустили в естественную среду обитания, – рассказали в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Уточняется, что во время спасательной операции еноты не пострадали. Кроме того, как выяснилось, два года в доме никто не жил. Поэтому еноты поселились в пустующем помещении и не желали уходить.