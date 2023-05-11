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НовостиОбщество11 мая 2023 13:44

На Кубани запустят серийное производство беспилотников

Губернатор края осмотрел производственные цеха
Мария ЧАЛАЯ
Краснодарский край выходит на серийное производство беспилотников. Фото: t.me/admkrai

Краснодарский край выходит на серийное производство беспилотников. Фото: t.me/admkrai

На Кубани запустят серийное производство беспилотников. Об этом стало известно во время встречи Губернатора Краснодарского края с руководителем предприятия Александром Фоминым.

- Осмотрел производственные цеха, где собирают беспилотные летательные аппараты, камеры видеонаблюдения и аккумуляторы. Все это очень востребованные сейчас системы, - сообщил Вениамин Кондратьев.

Уточняется, что на данный момент все готово к запуску производства. Опытные образцы прошли испытания в боевых условиях. Они показали свою эффективность. Также уже подготовлены площадки и необходимые комплектующие.