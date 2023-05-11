В Краснодаре изменят дорожное движение на участках двух улиц

Движение изменят с 13 мая Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре реорганизуют дорожное движение на участках двух улиц. Изменения введут 13 мая, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Так, водителям, проезжающим по улице Восточно-Кругликовской в сторону улицы Черкасской, запретят поворот налево на пересечении с улицей 40-летия Победы.

Схема движения на пересечении улиц Восточно-Кругликовской и 40-летия Победы Фото: krd.ru

– Сделали это для увеличения пропускной способности перекрестка и минимизации ДТП, – уточнили в пресс-службе мэрии.

Схему движения также изменят на пересечении улиц Дзержинского и Кореновской. Водители, двигаясь по кольцу, будут должны уступить дорогу тем, кто выезжает с улицы Кореновской. Изменения позволят не объезжать транспорт и увеличить выпуск автомобилей с прилегающего микрорайона.

Схема движения на пересечении улиц Дзержинского и Кореновской Фото: krd.ru

— Эти решения были предприняты для снижения рисков возникновения аварийных ситуаций на дорогах. Данные участки мы часто разбирали на совещаниях по безопасности дорожного движения, – отметил директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Белугин.