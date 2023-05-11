В Адыгее захоронили останки четырех красноармейцев, павших в боях во время Великой Отечественной войны

Красноармейцев захоронили с воинскими почестями. Фото: пресс-службы СУ СК России по Адыгее.

В Адыгее захоронили останки четырех бойцов Великой Отечественной войны. Солдаты были обнаружены на территории республики. Одного из красноармейцев нашли в районе аула Козет Тахтамукайского района. В 1943 году здесь шли ожесточенные бои. Останки другого бойца обнаружили вблизи села Красногвардейское Красногвардейского района, скорее всего он погиб в 1942 году.

- Останки еще двух красноармейцев нашли вблизи станицы Кужорской Майкопского района. Предположительная дата гибели солдат – август 1942 года. На этом участке в этом период подразделения 40 отдельной мотострелковой бригады вели с фашистами ожесточенные бои, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Адыгее.

Сотрудники регионального следственного управления СК вместе с поисковиками пытались установить личности павших героев. Но безрезультатно, поскольку при них не было подписанных личных вещей. Останки торжественно и с воинскими почестями захоронили в братской могиле на мемориале в станице Кужорской.