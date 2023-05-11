В Сочи водитель пытался скрыться от ДПС и устроил аварию с четырьмя автомобилями

Автоинспекторы хотели проверить документы, но чтобы это сделать, пришлось устроить погоню. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Сочи полицейским пришлось устроить погоню за водителем BMW, не пожелавшим остановиться по требованию автоинспекторов. Мужчина так отчаянно пытался уйти от преследования, что устроил авария с четырьмя автомобилями, а затем врезался в столб. Оказалось, что у водителя иномарки были причины избегать стражей порядка.

- Сотрудники Госавтоинспекции установили, что автомобилем управлял 44-летний водитель, который ранее был лишен водительского удостоверения. В отношении водителя были составлены два административных материала, - рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Краснодарского края.

Материалы направлены в суд для принятия решения. Мужчине грозит серьезный штраф, а также придется разбираться с владельцами поврежденных им автомобилей.