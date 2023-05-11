На Кубани заложили больше тысячи гектаров новых виноградников

На развитие отрасли выделили более 1 млрд рублей. Фото: пресс-службы министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.

Темрюкский район лидирует по закладке новых виноградников. Здесь площадь плантаций солнечной ягоды увеличилась почти на 449 гектаров, сообщили в минсельхозе Краснодарского края. Почти 273 гектара также заложили в Крымском районе и 215 в Анапе.

- Будут выращивать виноград в Калининском, Абинском и Новокубанском районах. В этих муниципалитетах заложили по 8,5, 10 и 50,4 гектаров соответственно, - сообщили в пресс-службе краевого министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Всего же в регионе в 2023 году высадили новые лозы на более тысячи гектаров. До конца года в крае планируется закладка новых виноградников на площади не менее 1500 га. Благодаря этому с учетом раскорчевки старых виноградных насаждений, а это около 700 га, общая площадь виноградников в регионе к концу текущего года составит 30,2 тыс. га. На закладка молодых виноградников из федерального и краевого бюджетов направлено более 1 млрд рублей.