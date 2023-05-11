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НовостиОбщество11 мая 2023 15:35

В Абинском районе взяли под охрану места произрастания краснокнижных деревьев

Двум локациям решено присвоить статус особо охраняемых природных территорий местного значения
Евгения ХАЛИКОВА
В Абинском районе возьмут под охрану редкие сосны и дубы.

В Абинском районе возьмут под охрану редкие сосны и дубы.

Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

В Абинском районе решено присвоить статус особо охраняемых природных территорий местного значения двум локациям в поселке Пролетарий и хуторе Коробкин. В 2022 году специалисты обнаружили на территории населенных пунктов места произрастания краснокнижных деревьев.

- Часто мы даже не догадываемся о том, в каком прекрасном уголке Кубани нам посчастливилось жить и какие уникальные нас окружают вещи. В прошлом году экологи обнаружили на территории района участки, на которых произрастают краснокнижные сосны и дубы, - рассказал глава администрации Абинского района Вячеслав Иванов.

Сейчас специалисты отдела охраны окружающей среды занимаются оформлением документации. Затем территории, имеющие научное, культурное, эстетическое и рекреационное значение, будут изъяты из хозяйственного использования. Режим особой охраны позволит сохранить эти природные богатства для будущих поколений.