В Абинском районе взяли под охрану места произрастания краснокнижных деревьев

В Абинском районе возьмут под охрану редкие сосны и дубы. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

В Абинском районе решено присвоить статус особо охраняемых природных территорий местного значения двум локациям в поселке Пролетарий и хуторе Коробкин. В 2022 году специалисты обнаружили на территории населенных пунктов места произрастания краснокнижных деревьев.

- Часто мы даже не догадываемся о том, в каком прекрасном уголке Кубани нам посчастливилось жить и какие уникальные нас окружают вещи. В прошлом году экологи обнаружили на территории района участки, на которых произрастают краснокнижные сосны и дубы, - рассказал глава администрации Абинского района Вячеслав Иванов.

Сейчас специалисты отдела охраны окружающей среды занимаются оформлением документации. Затем территории, имеющие научное, культурное, эстетическое и рекреационное значение, будут изъяты из хозяйственного использования. Режим особой охраны позволит сохранить эти природные богатства для будущих поколений.