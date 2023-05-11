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НовостиПроисшествия11 мая 2023 15:45

В Адыгее спасатель на руках вынес женщину из горящей квартиры

Благодаря реакции пожарного пенсионерка осталась жива
Евгения ХАЛИКОВА

В Майкопе очевидцы сообщили в диспетчерскую службу МЧС о задымлении в квартире соседей. Прибывшим на место спасателям соседи сообщили, что в квартире могут находиться люди. Старший лейтенант внутренней службы Рустам Куанов поднялся на второй этаж, и увидел, что там действительно находилась женщина, которая уже наглоталась угарного газа и не могла самостоятельно идти, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Адыгее.

- Задымление увеличивалось, медлить было нельзя. Было принято решение взломать дверь. Попав в квартиру, я увидел пожилую женщину на полу в комнате, самостоятельно она передвигаться не могла, - рассказал Рустам Куанов.

Пострадавшую на руках вынесли на свежий воздух и этим самым спасли ей жизнь. Сейчас женщина находится в больнице, где врачи помогают ей справиться с последствиями интоксикации.