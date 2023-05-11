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НовостиДом. Семья11 мая 2023 15:53

В Сочи нашли сбежавших из Дендрария двух самочек павлина

Беглянок вернули в Дендрарий и усилили охрану
Евгения ХАЛИКОВА
Самочки павлина почти сутки гуляли по Сочи.

Самочки павлина почти сутки гуляли по Сочи.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Неравнодушные жители Сочи 11 мая искали по всему городу парочку самок павлина, сбежавших из Дендрария. Беглянки покинули территорию парка еще 10 мая и были замечены в районе микрорайона Светлана. Птицы деловито прогуливались по дороге и ничуть не смущались от повышенного внимания прохожих. На место сразу же выехали орнитологи Сочинского нацпарка.

- Ура! Наши потеряшки нашлись и уже вернулись в парк. Благодарим всех неравнодушных за участие в поисках, - радостно сообщили сотрудники нацпарка.

Сейчас обе самочки чествуют себя отлично. А сотрудники парка уже думают, как усилить охрану за свободолюбивыми птичками.