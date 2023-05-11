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НовостиПроисшествия11 мая 2023 16:04

В Майкопе будут судить студентку за приобретение и хранение мефедрона

Девушке грозит до трех лет лишения свободы
Евгения ХАЛИКОВА
У девушки нашли сверток с наркотиками. Фото: пресс-службы ГУ МВД России по Адыгеею

У девушки нашли сверток с наркотиками. Фото: пресс-службы ГУ МВД России по Адыгеею

В Майкопе сотрудники полиции задержали 23-летнюю студентку местного вуза. Девушку подозревали в незаконном обороте наркотиков. При обыске в ее личных вещах нашли сверток с порошкообразным веществом неизвестного происхождения. Позже эксперты выдали заключение, что это тяжелый синтетический наркотик – мефедрон.

- По данному факту в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств в значительном размере», - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Адыгее.

Девушке грозит до трех лет лишения свободы. Учебу в университете ей придется оставить.