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НовостиЭкономика11 мая 2023 16:13

В Славянске-на-Кубани по нацпроекту благоустраивают экотропу

Тропа будет обустроена вдоль озера Толока
Евгения ХАЛИКОВА
В Славянске-на-Кубани благоустраивают экотропу. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Славянске-на-Кубани благоустраивают экотропу. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Славянске-на-Кубани в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» будет облагорожена набережная озера Толока. Проект включает в себя обустройство экотропы, строительство смотровых площадок, освещения и мест для отдыха.

- На эти цели из федерального бюджета было выделено 95 млн рублей. за проект голосовали горожане, они же выбирали необходимые для них объектов на территории. Сейчас работы выполнены на 18%. Объект будет завершен к концу года, - рассказал вице-губернатор региона Андрей Прошунин.

Дизайн-проект реконструкции стал одним из победителей Всероссийского конкурса в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В нем принимают участие города с численностью населения до 200 тыс. человек, а также исторические поселения федерального и регионального значения.