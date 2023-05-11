На Кубани более 2,2 тысячи льготников получили компенсацию за газификацию внутри земельного участка

Кубань занимает третье место в стране по числу газифицированных частных домов. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Более 2,2 тысяч жителей Кубани получили компенсацию за газификацию внутри земельного участка. Мера поддержка появилась в 2022 году, но уже стала популярной у населения.

- Краснодарский край занимает третье место в стране по числу домов, к которым подведен газ. Впереди только Московская область и Башкортостан. Чтобы поддержать социально незащищенных жителей, с прошлого года предоставляется компенсация расходов на газификацию домов в пределах границ земельных участков, - рассказал вице-губернатор Кубани Андрей Прошунин.

Из краевого бюджета на эти цели было направлено более 188 млн рублей. После индексации в 2023 году размер компенсации на территории края составляет до 105 тыс. рублей.

Также, чтобы облегчить и снизить финансовую нагрузку на граждан, утвержден новый порядок выдачи компенсации. Теперь средства перечисляют напрямую на счет газораспределительной организации. Ранее потребители сначала должны были оплатить подключение, а после ждать возврата средств.