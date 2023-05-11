Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗдоровье11 мая 2023 16:32

Врачи передвижного комплекса «Маршрут здоровья» обследуют жителей хутора Ленина в Краснодаре

Специалисты будут вести прием 12 мая
Евгения ХАЛИКОВА
Врачи обследуют жителей краснодарского хутора Ленина. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Врачи обследуют жителей краснодарского хутора Ленина. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Передвижной комплекс «Маршрут здоровья» 12 мая посетит краснодарский хутор Ленина. Специалисты центра скрининговой диагностики обследует жителей хутора. Желающие смогут измерить артериальное давление и сдать анализ на определение уровня холестерина и глюкозы в крови.

- Медики будут вести прием в поселке «Виктория» с 9.00 до 14.00. Все обследования – бесплатные, но для диагностики потребуются полис обязательного медицинского страхования и паспорт, - уточнили в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

Всего в 2023 году мобильный комплекс «Маршрут здоровья» планирует выполнить не менее полусотни выездов в разные города и районы региона.