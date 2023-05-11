В Краснодаре пройдет патриотический форум в поддержку участников спецоперации

В Краснодаре пройдет патриотический форум. Фото: пресс-службы администрации Краснодара.

В Краснодаре 13 мая на территории парка 30-летия Победы с 12:00 до 15:00 пройдет гражданско-патриотический форум «ZА НАШИХ». Организаторы мероприятия - муниципальный штаб #МЫВМЕСТЕ и региональное отделение партии «Единая Россия».

— Участники форума смогут овладеть мастерством плетения маскировочных сеток и изготовления окопных свечей. Затем все изделия будут переданы военнослужащим в зону проведения спецоперации, — рассказала руководитель краснодарского штаба #МЫВМЕСТЕ Ольга Завьялова.

Также на территории парка будут работать выставки современного и исторического оружия и амуниции. Особое место займет 12-метровое Знамя героев, состоящее из около 3 тысяч лоскутков с вышитыми именами ветеранов Великой Отечественной войны.