Житель Краснодара привез избитого друга на пустырь, зарезал его и скрылся

Следствие будет ходатайствовать о заключении подозреваемого под стражу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Краснодаре дружеская попойка двух товарищей закончилась дракой. Мужчины в ночь с 10 на 11 выпивали в одном из домов по улице Домбайской. В какой-то момент между собутыльниками возник конфликт, переросший в драку. Подозреваемый нанес несколько ударов своему оппоненту, от которых он потерял сознание.

- Желая замести фигурант погрузил товарища в машину и привез его на ближайший пустырь. Там злоумышленник перерезал потерпевшему шею, после чего скрылся. Тело мужчины позже нашли прохожие, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Благодаря грамотно спланированным первоначальным следственным действиям уже через несколько часов после преступления личность злоумышленника была установлена, и он был задержан. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу.