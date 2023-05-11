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НовостиПроисшествия11 мая 2023 17:48

На Кубани 21-летнего юношу поймали при попытке сделать 31 закладку с наркотиками

При задержании полицейские обнаружили у молодого человека 25 граммов синтетической соли
Евгения ХАЛИКОВА
Молодой человек расфасовал соль по пакетикам. Фото: пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Молодой человек расфасовал соль по пакетикам. Фото: пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Полицейские Усть-Лабинского района получили информацию о том, что на территории муниципалитета молодой мужчина продает наркотики. При проверке эти сведения подтвердились. Наркодилером оказался 21-летний житель Выселковского района, при котором оперативники обнаружили 31 сверток с порошкообразным веществом.

- Задержанного доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Согласно заключению эксперта, изъятое вещество является наркотическим средством - производным N-метилэфедрона, общей массой около 25 граммов, - уточнили в ОМВД по Усть-Лабинскому району.

Выяснилось, что синтетическую соль парень купил в интернете, самостоятельно расфасовал по пакетикам и планировал продавать ее путем закладок в Усть-Лабинском районе.