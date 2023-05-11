Узнали, где будут отключения света в Сочи 12 мая 2023 года

В Сочи не будет света. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителям Сочи придется провести без частичных удобств несколько часов. Причина – планово-предупредительный ремонт. Сочинским электрикам придется обесточить несколько десятков улиц, чтобы проверить исправность электрооборудования.

Останутся без благ цивилизации жители улиц Буденовская, Революции, Молокова, Петрозаводская, Банановая и переулка Революции в поселке Красная Поляна.

В поселке Вардане-Верино света не будет на улицах Ветеринарная, Армянская, Чайная, Краснодонская, Высокогорная, Революции, Верхняя Лысая Гора, Пятигорская, Молокова, Веринская, Петрозаводская, Банановая, Табачная, Земнухова, Веринская, Нагуляна и переулках Армянский, Комбинатовский, Теневой, Донской и Революции . Также в зону отключения попадут садовые товарищества «СРСУ-Дорожник», «Вестник», «Каменка 2», «Родничок», «Автомобилист» и «Малинка». «Заполярник», «Клен».

В поселке Лазаревском ограничения коснутся улицы. Калараш 64. Придется смириться с неудобствами населению аулов Хаджико, Калеж, Лыготх и Хатлап. А в Дагомысе электрики будут работать на Батумском шоссе. В поселке Детляжка временно останутся без электроэнергии объекты на улицах Львовская, Мятная, Бажанова, Розовая и Алая. В Уч-Дере тоже самое ждет обитателей улицы Семашко и улиц Медицинская и Торговая в поселке Головинка.