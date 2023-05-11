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НовостиОбщество11 мая 2023 19:19

В Сочи при загадочных обстоятельствах пропала зеленоглазая девочка

Милана Котлярова ушла из дома 11 мая 2022 года
Евгения ХАЛИКОВА
В Сочи волонтеры искали девочку. Фото: "ЛизаАлерт".

В Сочи волонтеры искали девочку. Фото: "ЛизаАлерт".

В Сочи идут поиски 11-летней школьницы. Девочка ушла из дома 11 мая. Родители целый день не могли ей дозвониться и не дождавшись дочери, вечером обратились за помощью в полицию и к волонтерам.

- Школьница нормального телосложения, рост 154 см. У нее светло-русые длинные волосы, которые были собраны в хвост, - сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

На школьнице в день исчезновения были голубая куртка и такого же цвета джинсы. На ногах бело-розовые кроссовки.