Начальник Службы спасения Сочи ездил на служебной машине по личным делам

Проверки продолжаются

В Сочи прокуратура выявила факт незаконного использования служебного автомобиля. В личных целях рабочей машиной пользовался руководитель Службы спасения.

- Руководитель муниципального учреждения допустил случай использования служебной машины в выходные дни, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

По данному факту по инициативе надзорного ведомства в отношении руководителя учреждения возбуждено дело об административном правонарушении за самоуправство. Ему судом назначен штраф.