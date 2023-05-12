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НовостиПроисшествия12 мая 2023 5:19

Начальник Службы спасения Сочи ездил на служебной машине по личным делам

Прокуратура оштрафовала руководителя за самоуправство
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Проверки продолжаются

Проверки продолжаются

В Сочи прокуратура выявила факт незаконного использования служебного автомобиля. В личных целях рабочей машиной пользовался руководитель Службы спасения.

- Руководитель муниципального учреждения допустил случай использования служебной машины в выходные дни, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

По данному факту по инициативе надзорного ведомства в отношении руководителя учреждения возбуждено дело об административном правонарушении за самоуправство. Ему судом назначен штраф.