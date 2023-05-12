Под Анапой отключат свет 12 июня

Под Анапой не будет света 12 июня. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Под Анапой не будет света 12 июня. Частичные отключения электроэнергии возможны из-за плановых работ.

- С 08:00 до 19:00 света не будет в хуторе Уташ, селе Джигинка из-за переустройства ВЛ в рамках строительства автодороги Новороссийск – Керчь. Также с 09:00 до 18:00 отключение пройдут в станице Анапская и хуторах Усатова Балка, Тарусин, Рассвет, Заря, - сообщили «Россети Кубань».

Электроэнергии не будет с 08:00 до 18:00 из-за замены электросчетчиков в станице Анапская на улицах Виноградная, Школьная, Свободы, Краснодарская, Колхозная, в переулке Тихий. В станице Гостагаевская на улицах Механизаторов, Краснофлотская, Красный, Райский, Песчаный, Весенняя, Головатого, Советская, пер. Нагорный, Нефтянников, Таежный, Черноморский, Широкий.

Кроме того, свет отключат с 09:00 до 16:00 для замены опор в станице Гостагаевская на улицах 8 марта, Мира, Крымская, Солнечная, Советская.