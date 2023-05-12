На Кубани приостановят исполнительные производства в отношении участников СВО

Меры принудительного исполнения по приостановленному исполнительному производству не применяются

Исполнительные производства в отношении участников СВО из Краснодарского края приостановят.

- Приостановление исполнительных производств распространяется, в том числе, на военнослужащих, поступающих на службу по контракту, - сообщили в пресс-службе УФССП России по региону.

Все военнослужащие, находящиеся в зоне СВО, в том числе и добровольцы, имеют право подать ходатайство о приостановлении исполнительного производства в их отношении.

Исключением являются только алименты и обязательства о возмещении вреда в связи со смертью кормильца. Эти выплаты будут продолжать взыскивать.

Заявление о приостановке исполнительного производства можно подать в отдел судебных приставов, а также через Госуслуги. Ходатайство принимается и от родственников военнослужащих.