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НовостиОбщество12 мая 2023 6:15

На Кубани приостановят исполнительные производства в отношении участников СВО

У военнослужащих не будут принудительно списывать задолженности
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Меры принудительного исполнения по приостановленному исполнительному производству не применяются

Меры принудительного исполнения по приостановленному исполнительному производству не применяются

Исполнительные производства в отношении участников СВО из Краснодарского края приостановят.

- Приостановление исполнительных производств распространяется, в том числе, на военнослужащих, поступающих на службу по контракту, - сообщили в пресс-службе УФССП России по региону.

Все военнослужащие, находящиеся в зоне СВО, в том числе и добровольцы, имеют право подать ходатайство о приостановлении исполнительного производства в их отношении.

Исключением являются только алименты и обязательства о возмещении вреда в связи со смертью кормильца. Эти выплаты будут продолжать взыскивать.

Заявление о приостановке исполнительного производства можно подать в отдел судебных приставов, а также через Госуслуги. Ходатайство принимается и от родственников военнослужащих.