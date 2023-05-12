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НовостиОбщество12 мая 2023 6:46

В Сочи к летнему сезону усилили уборку дорог

Трассы моют ночью и утром
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Дороги моют с шампунем. Фото: AlekseiKopaigorodskii

Дороги моют с шампунем. Фото: AlekseiKopaigorodskii

К летнему сезону в Сочи усилили уборку дорог. Спецтранспорт работает преимущественно ночью и ранним утром, чтобы не создавать затруднений на дорогах в часы пик.

- В уборке дорог задействовано порядка 250 единиц техники и более 600 человек. В недоступных для техники местах, работы выполняются вручную. При сильных загрязнениях применяется специальный безопасный шампунь, - сообщил мэр курорте Алексей Копайгородский.

К сезону в Сочи также обновляют разметку, знаки, указатели. Под контролем все 1800 километров дорог.