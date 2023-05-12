В Сочи в мае реализуют 26 мероприятий Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Сочи в мае очистят берега рек и благоустроят пляж Макопсе. Всего в городе собираются реализовать 26 мероприятий.

- 12 участков дорог отремонтируют по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». У дома №17 по улице Пасечной благоустроят общественную территорию. Также работы проведут в районе дома №3 по улице Цюрупы. На улице Красноармейской и в парке 80-летия Краснодарского края высадят по 30 саженцев, - сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

Уточняется, что в Адлерском районе очистят берега рек и водоемов. Пляж поселка Макопсе благоустроят в Лазаревском.

Кроме того, направят деньги на укрепление материально-технической базы школ №81 и №88, детсада №74, спортшколы №8.