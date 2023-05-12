Банк Уралсиб предлагает ипотеку на выкуп недостающей доли в недвижимости

ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Банк Уралсиб предлагает ипотечные кредиты на приобретение недостающей доли (долей) в квартире/апартаментах. Необходимость выкупить последние доли и стать единоличным собственником обычно возникает при разделе совместно нажитого имущества или наследства и других подобных ситуациях.

Кредит на выкуп последних долей (в том числе у бывших супругов и родственников) в квартире или апартаментах предоставляется в рамках программы «Ипотека на вторичном рынке». В залог при этом передается весь объект недвижимости. Первоначальный взнос не обязателен – клиент может внести собственные средства при желании, или в том случае, если одобренной банком суммы кредита будет недостаточно для выкупа последней доли.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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