Делегация Краснодарского края участвует в Первом российско-белорусском музейном форуме Фото: admkrai.krasnodar.ru

Делегация Краснодарского края прибыла на Первый российско-белорусский музейный форум. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Музейный форум проходит в Минске. Участники посетили пленарное заседание в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны. На собрании, в частности, рассмотрели темы сохранения культурного наследия, межмузейного сотрудничества, внедрения информационных технологий и привлечения в музеи детей и молодежи.

В рамках форума для участников организовали выставку «Диалог с космосом» и работу тематических секций «Музейные фонды России и Беларуси: современные методы сохранения и продвижения музейных коллекций», «Россия и Беларусь: музейный проектный офис» и «Музейный туризм». Кроме того, планируется подписание между российскими и белорусскими учреждениями культуры соглашений о сотрудничестве.

– В первый день работы форума с коллегами обсудили вопросы культурного обмена и планы по реализации совместных проектов Кубани и Беларуси, – сообщила министр культуры региона Виктория Лапина. – Благодаря укреплению духовных связей между нашими странами мы сохраняем историю, не даем ее переписать.