Техническое состояние карусели в Оренбурге, которая рухнула с детьми, оценивали эксперты из Краснодара

Фото: СУ СК России по Оренбургской области

После обрушения карусели в Оренбурге возбуждено новое уголовное дело. Фигурантами стали сотрудники краснодарской фирмы, которые оценивали техническое состояние аттракциона.

- Сотрудники фирмы ООО «Центр по обеспечению безопасности стационарных и передвижных парковых аттракционов, аквапарков и оборудования детских игровых площадок», которая находится в Краснодаре, продлили срок эксплуатации карусели до 1 мая 2024 года. Расследование дела продолжается, - сообщает «КП» - Оренбург».

Напомним, 6 мая «Цепочная карусель» упала вниз через несколько минут после запуска, пострадали 20 человек. Аттракциону было 20 лет, его эксплуатировали без разрешения гостехнадзора.