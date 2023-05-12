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НовостиОбщество12 мая 2023 8:31

Глава Сочи поздравил с праздником работников связи

Им вручили почетные грамоты и благодарственные письма
Мария ЧАЛАЯ
В Сочи отметили праздник работников связи. Фото: t.me/officialsochi

В Сочи отметили праздник работников связи. Фото: t.me/officialsochi

Глава Сочи поздравил с праздником работников связи. Лучшим представителям отрасли вручили почетные грамоты и благодарственные письма.

- На курорте сотовая связь представлена операторами «большой четверки». Всеми предоставляемыми сервисами могут пользоваться 99% населения, - сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

Уточняется, что сейчас на курорте ведется работа по улучшению качества связи вдоль железной дороги, а также в автомобильных тоннелях.