В Сочи отметили праздник работников связи. Фото: t.me/officialsochi

Глава Сочи поздравил с праздником работников связи. Лучшим представителям отрасли вручили почетные грамоты и благодарственные письма.

- На курорте сотовая связь представлена операторами «большой четверки». Всеми предоставляемыми сервисами могут пользоваться 99% населения, - сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

Уточняется, что сейчас на курорте ведется работа по улучшению качества связи вдоль железной дороги, а также в автомобильных тоннелях.