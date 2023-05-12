В Краснодаре временно изменится график работы нескольких трамваев Фото: пресс-служба городской администрации

В Краснодаре с 12 по 16 мая изменится график работы нескольких трамваев. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Изменения в работе составов связаны с ремонтом трамвайного переезда на перекрестке улиц им. Гоголя и Железнодорожной. Здесь также заменят часть путей. На время работ по другому графику будут работать трамваи № 1, 4, 5, 8, 11, 15. Вечером 12, 13 и 14 мая маршруты № 4, 5, 8, 11 завершат работу раньше.

Так, последние вагоны трамвая № 4 12 мая проследуют из Комсомольского микрорайона в 21:19, а от ул. Индустриальной – в 22:19. После 21:45 трамваи от конечной остановки «Комсомольский микрорайон» проедут до улицы Железнодорожной, а далее — по ул. Садовой до остановки «Ул. Декабристов».

Последние вагоны состава №5 12 мая поедут от ул. им. Евдокии Бершанской в 21:30, от ул. им. Петра Метальникова — в 22:10. 13 и 14 мая от ул. им. Евдокии Бершанской трамваи проследуют в 21:29, а от ул. им. Петра Метальникова — в 21.35. После 22:25 транспорт от ул. им. Петра Метальникова поедет по ул. Садовой, Дмитриевской Дамбе до ул. Железнодорожной и далее по маршруту.

Трамваи №8 12 мая поедут от остановки «Хладокомбинат» в 21:57, от ул. им. Петра Метальникова — в 22:03. 13 и 14 мая вагоны от остановки «Хладокомбинат» отправятся в 21:50, от ул. им. Петра Метальникова — в 21:54. После 22:18 трамваи поедут по ул. Садовой, Дмитриевской Дамбе до ул. Железнодорожной и далее по маршруту в обоих направлениях.

Последние вагоны трамвая №11 12 мая проследуют из Юбилейного микрорайона в 22:05, а от вокзала «Краснодар-I» — в 22:44. После 22:25 состав поедет от ЮМР до ул. Железнодорожной, а далее – по Дмитриевской Дамбе, Горького в Юбилейный мкр. 13 и 14 мая из ЮМР трамвай проследует в 22:10 по ул. им. Горького, Дмитриевской Дамбе, Железнодорожной, им. Гоголя, Коммунаров в Юбилейный мкр. без заезда на ж/д вокзал. А рейс в 22:39 поедет из ЮМР через Кооперативный рынок до остановки «Ул. Индустриальная».

– С 13 по 15 мая будет закрыто движение трамвайных маршрутов № 1, 11, 15 к ж/д вокзалу «Краснодар-I» – уточнили в пресс-службе городской администрации.

Трамвай № 1 от ул. Декабристов поедет по маршруту до ул. Железнодорожной, далее – по ул. Дмитриевской Дамбе, Садовой, Красных Зорь до остановки «Ул. Декабристов» (в одну сторону, против часовой стрелки).

Состав № 11 из ЮМР поедет по маршруту до улицы Коммунаров, далее – по улицам им. Горького, Дмитриевской Дамбе, Железнодорожной, им. Гоголя, Коммунаров, им. Горького в Юбилейный микрорайон.

А трамвай № 15 от ул. им. Петра Метальникова проедет по маршруту до Кооперативного рынка, далее — до конечной остановки «Ул. Индустриальная». Обратно состав проследует по тому же маршруту.