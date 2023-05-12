В Роскадастре Кубани рассказали, как кадастровые работы помогают защитить права собственника

Роскадастр Краснодарского края

Зачастую возникают разногласия с соседями по прохождению смежной границы того или иного участка. Обезопасить себя в такой ситуации помогут комплексные кадастровые работы (ККР). О том, в каких еще случаях и как они осуществляются, информируют эксперты филиала ППК «Роскадастр» по Краснодарскому краю.

Комплексные кадастровые работы предназначены для уточнения местоположения границ земельных участков и расположенных на них зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, а также для образования земельных участков территорий общего пользования, на которых расположены здания, например, многоквартирные дома. Исключением выступают сооружения, являющиеся линейными объектами. Кроме того, производится исправление ошибок в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).

Обращаем внимание, что услуга по ККР доступна:

- полномоченному органу местного самоуправления муниципального района, муниципального или городского округа;

- уполномоченному исполнительному органу государственной власти субъекта РФ;

- физическим и (или) юридическим лицам.

- Преимуществом комплексных кадастровых работ служит то, что они проводятся одновременно в отношении всех земельных участков, расположенных на территории одного или нескольких кадастровых кварталов, - отмечает заместитель директора-главный технолог филиала ППК «Роскадастр» по Краснодарскому краю Андрей Власенко.

В результате выполнения ККР разрабатывается единая карта-план территории. В ней отображаются уточненные сведения о соответствующих участках, зданиях, сооружений и объектов, расположенных в пределах той или иной территории. На основе карты-плана сведения вносятся в ЕГРН.

Среди других преимуществ услуги по выполнению ККР:

- многолетний опыт работы специалистов на рынке земельно-имущественных отношений;

- качество работы обеспечивается высокой технической, технологической и производственной оснащенностью;

- гибкая система ценообразования;

- минимальные сроки выполнения работ и индивидуальный подход к каждому заказчику.

Подробные сведения обо всех платных услугах и способах их получения предоставляются по телефону горячей линии Росреестра 8 800 100-34-34, по телефону филиала ППК «Роскадастр» по Краснодарскому краю 8 861 992-13-02 (доб. 2060 или 2061) или по e-mail: uslugi-pay@23.kadastr.ru.