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НовостиПроисшествия12 мая 2023 9:10

На Кубани девушка на иномарке сбила 10-летнюю девочку

Школьнице назначили лечение
Светлана ОВДЕЙ
Обстоятельства аварии устанавливаются Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

Обстоятельства аварии устанавливаются Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

На Кубани девушка на иномарке сбила 10-летнюю девочку. ДТП произошло днем 11 мая в станице Ахтанизовской Темрюкского района.

– По предварительным данным 21-летняя девушка, управляя автомобилем Hyundai Accent, совершила наезд на 10-летнюю девочку, которая перебегала проезжую часть дороги в неустановленном месте, – сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В результате аварии пострадавшей школьнице назначили амбулаторное лечение. В настоящее время обстоятельства ДТП устанавливаются.