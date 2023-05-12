Обстоятельства аварии устанавливаются Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

На Кубани девушка на иномарке сбила 10-летнюю девочку. ДТП произошло днем 11 мая в станице Ахтанизовской Темрюкского района.

– По предварительным данным 21-летняя девушка, управляя автомобилем Hyundai Accent, совершила наезд на 10-летнюю девочку, которая перебегала проезжую часть дороги в неустановленном месте, – сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В результате аварии пострадавшей школьнице назначили амбулаторное лечение. В настоящее время обстоятельства ДТП устанавливаются.