На Кубани трое жителей Ростовской области под видом дольщиков украли четыре квартиры на 18 млн рублей

Уголовное дело передали в суд Фото из архива КП

На Кубани завершили расследование дела в отношении троих жителей Ростовской области. Из обвиняют в хищении четырех квартир на 18 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Так, с 2009 года 44-летний обвиняемый занимал должность гендиректора фирмы, которая занималась строительством ЖК на улице Трунова в Сочи.

– Зная о сложившемся негативном финансовом положении предприятия и наличии на объекте строящихся квартир, не обремененных правами участников долевого строительства, злоумышленник решил похитить права на 4 квартиры, общей стоимостью свыше 18 миллионов рублей, – сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР.

Обвиняемый привлек 39-летнего и 35-летнюю знакомых – жителей Ростова-на-Дону, которые выступили дольщиками. За помощь он пообещал им 10% от стоимости похищенного имущества.

В 2010 году обвиняемый подготовил поддельные документы об участии мужчины и женщины в долевом строительстве с 2008 года. Кроме того, с 2010 по 2012 годы он предоставил в суд иск и пакет документов о включении подельников в реестр требований кредиторов организации.

С 2018 по 2021 год обвиняемые предъявили поддельные документы новому предприятию-застройщику, к которому от прежней фирмы перешли права и обязательства. После этого дольщиков добавили в новый реестр кредиторов фирмы и зарегистрировали право собственности на четыре квартиры.

При расследовании суд арестовал похищенную недвижимость и другое имущество обвиняемых.

– Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора края обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, – сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по краю.