В Сочи пройдет сильный дождь Фото: Николай ХИЖНЯК

В Сочи пройдет сильный дождь с грозой. Ухудшение погоды ожидается уже с вечера 12 мая. Оно продлится до конца суток 13 мая.

- На территории курорта местами ожидается сильный дождь, гроза, а также усиление ветра до 15 – 18 метров в секунду. По поручению главы города Алексея Копайгородского все городские службы переведены в усиленный режим работы, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

На время непогоды местных жителей и туристов попросили воздержаться от отдыха у воды.

Напоминаем, что в случае чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112.