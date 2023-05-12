В Сочи пройдет сильный дождь
Фото: Николай ХИЖНЯК
В Сочи пройдет сильный дождь с грозой. Ухудшение погоды ожидается уже с вечера 12 мая. Оно продлится до конца суток 13 мая.
- На территории курорта местами ожидается сильный дождь, гроза, а также усиление ветра до 15 – 18 метров в секунду. По поручению главы города Алексея Копайгородского все городские службы переведены в усиленный режим работы, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.
На время непогоды местных жителей и туристов попросили воздержаться от отдыха у воды.
Напоминаем, что в случае чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112.