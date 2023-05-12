С выздоровлением за сутки выписали 109 пациентов Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 60 новых случаев заболевания COVID-19. В том числе коронавирусом заболели пятеро детей, самому младшему из которых пять месяцев. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

В Краснодаре получено 32 положительных результата, в Сочи, Новороссийске и Тихорецком районе – по пять, в Гулькевичском районе – три. По два пациента прибавилось в Апшеронском, Крымском, Мостовском районах, по одному – в Каневском, Славянском, Туапсинском и Армавире.

За сутки в крае с выздоровлением выписали 109 пациентов.