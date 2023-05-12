В Выселковском районе будет работать мобильный комплекс переливания крови. Фото: t.me/admkrai

В Выселковский район Кубани приедет мобильный комплекс переливания крови. Местные жители смогут стать донорами. Для этого им нужно будет прийти 13 мая в станице Выселки по адресу: улица Северная, 7.

- На прошлой неделе донорская акция прошла в аэропорту Краснодара. В ней поучаствовало более 60 человек. Удалось заготовить свыше 30 литров донорской крови, - сообщила заместитель руководителя Станции переливания крови Виктория Базнамина.

Уточняется, что каждый год на Кубани заготавливают около 60 тонн донорской крови. Около 50 тысяч человек приходят на краевые станции переливания.