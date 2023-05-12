Спорткомплекс строят в поселке Сенном Фото: admkrai.krasnodar.ru

Спорткомплекс в Темрюкском районе Кубани достроят в 2023 году. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Учреждение возводят на территории школы №8 в поселке Сенном. В настоящее время спорткомплекс готов более чем на 70%. Специалисты, в частности, монтируют внутренние сети, проводят устройство входных групп, наружную отделку и электромонтажные работы.

В спорткомплексе площадью 813 кв. метров откроют физкультурный зал, раздевалки для детей, медкабинет. Кроме того, здесь планируют проводить дополнительные занятия по казачьим играм, спортивному туризму и теннису.

Напомним, с 2019 года в Краснодарском крае построили 134 спортивных учреждения.