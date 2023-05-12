В «Орленке» дан старт смене «Содружество орлят России»

В Центр приехали победители конкурсного отбора, принимающие активное участие в реализации программы «Орлята России».

На смену «Содружество орлят России» во Всероссийский детский центр «Орленок» приехали 800 учащихся начальной школы в составе классов-команд, а также 47 старшеклассников-наставников и 47 педагогов. Всего участниками смены стали представители 23 регионов России.

- Тематическая смена «Содружество орлят России» объединила четвероклассников – активных участников программы “Орлята России”, прошедших серьезных конкурсный отбор. Очень важно, что ребята приехали в составе классов вместе со своими педагогами и старшеклассниками-наставниками. В “Орленке” мальчишки и девчонки закрепят и разовьют навыки командной работы, обретут новых друзей в разных регионах нашей страны и смогут почувствовать себя частью большого Российского движения детей и молодежи «Движение первых, – сказал директор ВДЦ «Орленок» Александр Джеус.

В ходе смены мальчишкам и девчонкам предстоит Большое орлятское путешествие по пяти маршрутам: «Орлятам России вместе веселей! “Орленок”, скорее встречай друзей!», «Узнаем и открываем! Знаем, делаем, решаем!», «Лидер команду ведет за собой! Дружен и крепок орлятский строй!», «Доброе дело из добрых идей делаю сам и в команде друзей!», «Сегодня – орлята, а завтра – орлы! Традициям Родины будем верны!».

Ребята познакомятся с «Орленком», его историей, законами и традициями. Они отправятся в однодневный поход, примут участие в спортивных состязаниях и работе творческих мастерских.

В течение смены четвероклассники научатся планировать день и подводить его итоги. Лидеры отрядов закрепят навыки организации коллектива в работе органов детского самоуправления. Вместе с командой единомышленников ребята создадут образ настоящего «Орленка» и воплотят в жизнь свои самые смелые идеи.

В программе мероприятий смены телемост с ВДЦ «Океан», встреча с детскими писателями, игры «Что? Где? Когда?» и «Захват знамени».

Важным событием смены станет праздник окончания начальной школы, в рамках которого дети станут участниками многочисленных интерактивных площадок и посетят локацию «Движение первых»: ребята познакомятся с содержанием деятельности РДДМ и определят путь своего дальнейшего развития в среднем звене школы.

Финальной точкой смены станет церемония посвящения ребят в круг «Орлят России».