В Сочи на 50% выросло число прошедших диспансеризацию жителей Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Сочи на 50% выросло число прошедших диспансеризацию жителей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Регулярный медосмотр проводится среди взрослого населения от 18 лет и старше – работающих, неработающих граждан и тех, кто обучается в образовательных организациях по очной форме. Пройти диспансеризацию можно в поликлинике по месту жительства.

Чтобы получить направление, необходимо записаться через сервис «Мое здоровье» на Госуслугах или по телефону поликлиники. Для прохождения осмотра нужно взять паспорт и полис ОМС.

– В Сочи количество граждан, прошедших диспансеризацию, ежегодно увеличивается. В 2022 году ее прошли около 300 тысяч сочинцев, что почти на 100 тысяч больше, чем в 2021 году, сообщил начальник управления социальной политики города-курорта Александр Митников.

После медосмотра пациента заполняется карта учета. Результаты врачебных консультаций, исследований вносят в медкарту.