В центре Краснодара восемь улиц остались без света из-за аварии

Специалисты устраняют поломку

В Краснодаре восемь улиц временно остались без света. Отключение в Центральном округе произошло из-за аварии.

– В результате повреждения на линии 6/10 кВ отключился ВВ-6кВ на ПС С-406, отключены 13 трансформаторных подстанций, – сообщили в городской ЕДДС.

Так, свет погас в домах по улицам Ростовское шоссе, Шоссе нефтяников, 40 лет победы, Клинической. Без электроэнергии остаются жители улиц Юннатов, Садовой, Серова и Выставочной.

На месте поломки работает аварийная бригада. Время восстановления подачи уточняется.