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НовостиОбщество12 мая 2023 11:18

Новый центр единоборств открыли в Крымске

Учреждению присвоили имя участника СВО Анатолия Стасюкевича, посмертно награжденного орденом Мужества
Светлана ОВДЕЙ
Новый центр единоборств открыли в Крымске Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Новый центр единоборств открыли в Крымске Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Новый центр единоборств открыли в Крымске. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Новое учреждение площадью более 1,6 тысячи кв. метров подготовили для занятий самбо, дзюдо, боксом, борьбой, тхэквондо. Здесь смогут тренироваться и представители местных спортшкол, и жители.

Отмечается, что центру единоборств присвоили имя участника СВО Анатолия Стасюкевича. Он посмертно награжден орденом Мужества.

Всего в Крымском районе Кубани физкультурой и спортом занимаются более 60% жителей. В муниципалитете работают шесть спортивных учреждений, в которых занимается свыше 4,7 тысяч человек.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что спорткомплекс в Темрюкском районе достроят в 2023 году. Учреждение готово более чем на 70%.