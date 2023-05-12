В Анапе начнут строить две школы на 1550 мест в 2023 году

В 2022 году в Анапе открыли три школы Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Анапе построят две новые школы на 1550 мест каждую. Работы по возведению учреждений стартуют в 2023 году. Об этом сообщил глава города-курорта Василий Швец.

В настоящее время в Анапе завершают строительство ДК и детского сада. Как отметил глава города, запланировано строительство еще двух дошкольных учреждений.

Напомним, в 2022 году в Анапе открыли три школы. Два учреждения в микрорайонах Алексеевском и «Горгиппия» приняли учеников 1 сентября.