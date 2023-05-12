В Сочи начнут ремонтировать магистральную теплотрассу. Фото: t.me/officialsochi

В Хостинском районе Сочи отремонтируют магистральную теплотрассу. Работы начнутся с 15 мая. Они будут проходить по улице Черноморской в рамках подготовки к отопительному сезону 2023-2024 годов.

- В связи с проведением работ возможны перебои горячей воды по улицам: Учительская, Гагринская, Джигитская, Лермонтова, Депутатская, Грибоедова, Дмитриева, Пионерская, Театральная, Комсомольская, Лысая гора. Также Мандариновая, Тургенева, Черноморская, Яна Фабрициуса, Курортный проспект, проспект Пушкина и переулок Карбышева, - сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

Уточняется, что на время ремонта в некоторых районах города будет изменена схема движения.

Планируется, что работы завершат в течение 10 рабочих дней.