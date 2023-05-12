В Краснодаре закрыли подпольный игорный клуб Фото: пресс-служба городского УМВД

В Краснодаре закрыли подпольный игорный клуб. Его обнаружили в нежилом помещении по улице Есенина, сообщили в пресс-службе городского МВД.

Во время проверки в помещении находились шесть посетителей и охранник. Полицейские осмотрели игорный клуб, нашли и изъяли жесткие диски, черновики, мобильный телефон, модем и роутер.

– Материалы проверки, зарегистрированные в установленном порядке, будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения, – уточнили в пресс-службе УМВД по Краснодару.