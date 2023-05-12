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НовостиОбщество12 мая 2023 12:36

В Сочи 28-летний приезжий устроил стрельбу на улице

Мужчину заключили под стражу
Светлана ОВДЕЙ
Мужчину задержали Фото: кадр из видео

Мужчину задержали Фото: кадр из видео

В Сочи 28-летний приезжий устроил стрельбу на улице. Мужчина задержали и заключили под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе УВД по Сочи.

Как выяснилось, двое молодых людей повздорили на улице. Во время конфликта один из них несколько раз выстрелил в другого из предмета, который схож с пистолетом. После этого мужчина скрылся на авто Nissan.

– Правоохранители обнаружили иномарку на одной из улиц в Лазаревском районе. Из салона машины изъяли предмет, из которого, предположительно, стрелял подозреваемый, – сообщили в пресс-службе городского УВД. – В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого - 28-летнего приезжего.

Пострадавшему 26-летнему сочинцу, в которого стрелял задержанный, оказали медпомощь. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

– В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство». Он заключен под стражу, – добавили в пресс-службе УВД по Сочи.