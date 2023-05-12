В Краснодаре вручили ключи дольщикам долгостроя «Парусная регата» Фото: пресс-служба городской администрации

В Краснодаре вручили ключи дольщикам долгостроя «Парусная регата». Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ключи от квартир ЖК в микрорайоне Гидростроителей первым восьми новоселам вручили вице-губернатор Сергей Власов, глава города Евгений Наумов, представители регионального департамента по надзору в строительной сфере и Фонда защиты прав дольщиков.

Жилой комплекс «Парусная Регата» начали строить в ноябре 2014 года. Завершить работы планировалось в 2017 году. Но застройщик не выполнил обязательства. В 2018 году ЖК внесли в реестр проблемных объектов, после чего было решено достроить объект за счет федерального и краевого бюджетов.

Всего в жилом комплексе насчитывается 267 квартир.

– Это еще минус один долгострой. Продолжаем работать, чтобы таких позитивных историй становилось больше, – сказал глава города Евгений Наумов. – Все мы прекрасно помним, что проблему обманутых дольщиков обязаны решить до конца этого года.